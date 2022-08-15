نيويورك 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 151.39 نقطة، بما يعادل 0.45%, ليغلق عند 33912.44 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 80.86 نقطة أو 0.62%, ليغلق عند 13128.05 نقطة.وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 16.99 نقطة أو 0.40%, ليغلق عند 4297.14 نقطة.‏// انتهى //23:43ت م0164