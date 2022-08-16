غزة 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسأطلقت الزوارق الحربية للاحتلال الصهيوني الغاشم اليوم، نيرانها صوب مراكب الصيادين في بحر قطاع غزة.وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن زوارق بحرية الاحتلال المتمركزة في عرض بحر غزة، فتحت نيران رشاشاتها بكثافة تجاه مراكب الصيادين العاملين جنوب المحافظة.يشار إلى أن زوارق الاحتلال تلاحق بشكل يومي الصيادين في بحر غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بسلام.// انتهى //01:41ت م0002