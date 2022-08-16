الرياض 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسقام حامل لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل الأوكراني "أولكسندر أوسيك"، ومنافسه البريطاني "أنتوني جوشوا" بجولة إعلاميّة خاصة اليوم في جدّة حضرها أكثر 100 إعلامي محليّ وإقليمي وعالمي ويتطلّع الملاكمان إلى المواجهة التي ستجمعهما في الصالة المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية والتي من المتوقّع أن يشاهدها الملايين حول العالم.وسيكون "نزال البحر الأحمر" على لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل من أبرز الفعاليات الرياضية لهذا العام، ومن المتوقع أن يستقطب حشوداً كبيرة من عشاق الملاكمة لمتابعته في الصالة المغلقة، في مدينة الملك عبدالله الرياضية، أو عبر القنوات الناقلة للحدث.ويهدف الأوكراني أوسيك إلى المحافظة على ألقابه WBA Super و IBF و WBO و IBO عندما يواجه الخصم نفسه الذي انتزع تلك الألقاب منه في المواجهة الأولى، كما سيحصل الفائز على لقب إضافي وهو لقب Ring Magazine الذي تخلّى عنه الملاكم تايسون فيوري مطلع هذا الأسبوع.وخلال اللقاءات الإعلامية، قال أوسيك: "أنا سعيد جدًا بفرصة المنافسة هنا في المملكة والحفاظ على اللقب أمام جوشوا، التدريبات تجري بصورة رائعة وأنا جاهز لجميع الاحتمالات والسيناريوهات".وأضاف : "بالنسبة للملاكم فإن العقلية والتركيز هما أهم العناصر التي تساعده على الانتصار، وهذا سيكون سلاحي خلال "نزال البحر الأحمر".وهناك العديد من الأحداث هذا الأسبوع، ولكن تركيزنا ينصبّ بشكل كامل على النزال يوم السبت وأدعو الجميع لمشاهدة هذا النزال التاريخي هنا في جدّة في قلب المملكة العربية السعودية".ومن جهته قال جوشوا: "التحضيرات للقتال كانت قاسية ومتعبة لكننا قمنا بالتخطيط لأمور مختلفة لجعل المعسكر التدريبي أكثر سهولة ومتعة ونحن على ثقة بقدرتنا على تحقيق الانتصار يوم السبت وأدعو جميع محبّي الملاكمة هنا في المملكة وحول العالم لحضور هذا النزال التاريخي لنصنع الإنجاز مرّة أخرى ولأصبح بطل العالم للمرّة الثالثة واستعيد ألقابي هنا في جدّة كما فعلتها من قبل هنا أيضا في السعودية".وأضاف: هذا النزال سيكون للتاريخ، الملاكم الأوّل في العالم بمنافسة الملاكم الثاني على جميع الأحزمة بالإضافة إلى حزام رينغ ماغازين، ولا نزال يضاهي قوّة "نزال البحر الأحمر".ويشهد هذا الأسبوع عددًا من الأحداث الإعلامية والجماهيرية التي تسبق النزال ومنها تدريب مفتوح لجميع الملاكمين المشاركين في النزال سيقام غداً في نادي " الخطوط السعودية"، بينما يشهد يوم الأربعاء 17 أغسطس المؤتمر الصحفي الرسمي لجميع الملاكمين المشاركين.وسيكون يوم الجمعة 19 أغسطس موعد قياس الأوزان في مدينة الملك عبدالله الرياضية وذلك قبل يوم واحد من استضافة المدينة للنزال التاريخي.وينطلق الحدث بتمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت المملكة بينما يبدأ النزال على بطولة العالم بتمام الساعة 12:54 بعد منتصف الليل.يذكر أن تذاكر الحدث تُباع عبر الرابط التالي: https://smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.halayalla.com%2fsa%2den%2ftickets%2frage%2don%2dthe%2dred%2dsea&umid=1dce8c4e-e309-4570-8228-a8d337cf8e87&auth=2742795c91700f8f3face8fbd371ff637f46156c-96f7e0a92cf12457b482f2dfb2736e8ce7bd4586. وكما يمكن الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالتأشيرات عبر https://visa.visitsaudi.com/// انتهى //02:44ت م0003