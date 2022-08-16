إسلام آباد 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تلقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية مع باكستان.وسلطت الضوء توجيهات رئيس الوزراء شهباز شريف الذي أمر حكومته بسرعة منح تعويضات مالية للأسر التي تضررت من الفيضانات والسيول في مناطق مختلفة من باكستان.وأخبرت عن تطبيق حكومة إقليم البنجاب الباكستاني إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس حمى الضنك، وتكثيف سلطات الصحة في إقليم السند جهودها للسيطرة على انتشار عدوى الكوليرا التي بدأت تظهر في المناطق المتضررة من الفيضانات.وأشارت في الشأن الاقتصادي إلى استمرار تحسن سعر الروبية الباكستانية، ومؤشر بورصة كراتشي، تأثراً بالأنباء الإيجابية التي تحدثت عن توصل باكستان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم اقتصادي.وعرجت في الشأن الإقليمي والدولي على مطالبة حكومة طالبان في أفغانستان من المجتمع الدولي الاعتراف بها بعد مرور عام على حكمها، وإعلان الصين عن استعدادها على تعزيز التعاون مع أفغانستان، بالإضافة إلى تطورات الوضع السياسي في العراق.// انتهى //07:29ت م0010