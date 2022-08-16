المدينة المنورة 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تكون رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية .وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية واليتمة والرايس وينبع وينبع النخل والعلا وخيبر والعيص وبدر ووادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.// انتهى //07:40ت م0011