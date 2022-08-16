عام / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة
الثلاثاء 1444/1/18 هـ الموافق 2022/08/16 م واس
المدينة المنورة 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تكون رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية واليتمة والرايس وينبع وينبع النخل والعلا وخيبر والعيص وبدر ووادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.
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