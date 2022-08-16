نجران 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واستشارك جامعة نجران ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في مبادرة "أساس" وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، حرصًا من الجامعة على إثراء المحتوى التعليمي وتنوع المصادر التعليمية.وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور خالد آل عامر، أن مبادرة " أساس" تتيح مستودع المقررات النموذجي لأعضاء هيئة التدريس لإضافة المناسب من موارد المستودع إلى محتوى المقرر الدراسي على نظام إدارة التعلم الإلكتروني البلاك بورد، بهدف تعزيز جودة التعليم ومخرجاته ودعم عملية التعليم الإلكتروني.وبين أن مستودع "أساس" يتضمن أكثر من ألف مقطع تعليمي يستهدف كلٌ منها تحقيق هدف تعليمي مختلف من أهداف مقررات الإعداد العام في "اللغة العربية، الثقافة الإسلامية ، الحاسب الآلي ، اللغة الإنجليزية"، بالإضافة إلى مخازن أسئلة تحتوي على أكثر من 2400 سؤال.// انتهى //08:50ت م0013