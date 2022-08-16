جدة 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا، رئيس الجمهورية الجابونية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:12ت م0020