القاهرة 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تشديد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية دور قطاع النقل البحري في تنمية حركة التجارة المصرية ودعم وتعزيز أطر التعاون بين مختلف الدول الشقيقة والصديقة في مجال النقل البحري.وألقت الضوء على المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع رئيس وزراء البهاما فيليب ديفيس، حول قضايا تغير المناخ، وسُبل تعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة.وعرجت صحف الثلاثاء على تأكيد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، استمرار جهود وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي، وخفض أعبائه، وتطوير إدارة المالية العامة.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية وشمال غرب القدس، مما أسفر عن استشهاد فلسطيني واعتقال 24 آخرين.وتطرقت صحف القاهرة إلى مواصلة المظاهرات حول مقر البرلمان العراقي والمطالبة بحله، إضافة إلى هجوم طائرات دون طيار لاستهداف قاعدة عسكرية جنوب شرق سوريا.// انتهى //10:15ت م0021