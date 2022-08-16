جدة 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:16ت م0023