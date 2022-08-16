الرباط 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، أن الاتحاد الأوروبي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على حزمة مساعدات إضافية للمغرب تقدر بـ 500 مليون يورو لمساعدة الرباط في جهودها لمكافحة الهجرة غير النظامية في أفق العام 2027.وتناقلت إعلان التحالف الدولي بقيادة واشنطن رده على هجوم بطائرات من دون طيار استهدف قاعدة التنف العسكرية جنوب شرقي سوريا.وتابعت صحف الرباط التطورات في السودان، مشيرة إلى التظاهرات التي شهدتها العاصمة الخرطوم لمساندة مبادرة سياسية يدعمها قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لوضع حد للازمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكتوبر الماضي.وتطرقت إلى اقتراح رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، تقديم حزمة مساعدات كبيرة لكوريا الشمالية في مقابل نزع سلاحها النووي.وعرجت صحف المغرب على خبر انخفاض أسعار النفط بنحو خمسة في المئة أمس، على خلفية بيانات اقتصادية صينية.// انتهى //10:31ت م0025