الرياض 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واساستقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، في مقر التحالف الإسلامي بمدينة الرياض، وفداً من رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة العمانية, برئاسة مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة العمانية للإدارة واللوازم العميد الركن بحري عيسى بن سالم العويسي.واستمع الوفد الزائر إلى شرح مفصَّل عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيق كافة الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، إضافة إلى جهوده في مجال تنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.وأشار الأمين العام للتحالف الإسلامي خلال اجتماعه بالوفد العماني، إلى أن التحالف يرتكز على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.من جانبه أشاد العميد الركن بحري العويسي، بما للتحالف الإسلامي من جهود كبيره تُقدّم لكافة الدول المنظمة إليه، من خلال المبادرات المطروحة وآليات تنفذيها والإستراتيجية التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.يُذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم في عضويته إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية وجهود محاربة تمويل الإرهاب والعسكرية بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وبالشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمحاربة الإرهاب.// انتهى //10:36ت م0026