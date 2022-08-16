طريف 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة طريف (140) جولة رقابية على المنشآت التجارية، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن إغلاق منشأة واحدة وتحرير 16 إنذارًا و 33، طُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا.وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية، لتعزيز دورها الحيوي في الرقابة على النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940.// انتهى //10:37ت م0027