تونس 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله وزير خارجيته عثمان الجرندي على سيادة تونس والرفض القاطع لأي تدخل في اختيارات الشعب التونسي، مشيرًا إلى التزام بلاده بمبادئ القانون الدولي وإلى حرصها على احترام الشرعية الدولية.وتطرقت في الشأن المغاربي إلى سلسلة الحرائق التي اندلعت في المنطقة الجزائرية الحدودية مع تونس ما استوجب تدخل طائرة إطفاء روسية وفرق الدفاع المدني للسيطرة على الحرائق.ولفتت صحف الثلاثاء في الشأن الدولي إلى إعلان اللجنة المستقلة للانتخابات في كينيا فوز نائب الرئيس "وليام روتو" برئاسة البلاد بحصوله على أكثر من 50% من أصوات الناخبين في حين حصل منافسه "رايلا أودينغا" على 48.85%.// انتهى //10:39ت م0028