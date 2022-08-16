بريدة 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واساجتاحت أنواع التمور ساحة المزادات بمهرجان بريدة للتمور ، التي تقدر بأكثر من 45 نوعاً من التمور , بأنواعها وأشكالها وألوانها المختلفة، التي تُعد أحد أهم الأصناف المشهورة في مدينة بريدة وحافظ عليها الآباء والأجداد منذ مئات السنين، حتى أصبحت من التمور النادرة والمتميزة وصارت أسلوب حياة ومصدراً اقتصادياً مهماً وجذبت ذائقة المستهلك وتجار التمور .وتعد تمور البريمي والمجدول و الصقعي والشقراء والخلاص والسكرية الحمراء والروثان والونانة وغيرها أبرز الأصناف التي تأكد تنوع التمور ووفرتها وتعدد أصنافها بمدينة بريدة, وتجد رواجاً ملموساً وإقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين وتجار التمور لندرتها ومذاقها المختلف، خصوصاً أن تلك الأنواع من التمور يختلف مذاقها و نسبة السكر فيها حسب نوعها وجودتها.// انتهى //10:40ت م0030