الدمام 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسأطلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس عددًا من المشاريع التطويرية والتنموية وأعمال السفلتة في العزيزية بمحافظة الخبر، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني الحالية والمستقبلية في ظل التطورات التي تشهدها محافظة الخبر.وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن المشاريع التنموية تشمل تهيئة الشوارع في المخططات السكنية، وردم التجمعات المائية بالعزيزية، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية الرفع المساحي للمواقع التي سيتم العمل عليها، مؤكداً سعي الأمانة إلى خدمة جميع الأحياء في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية واكتمال الخدمات فيها وفق الاعتمادات المالية اللازمة.//انتهى//10:42ت م0031