رفحاء 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسأعلنت كلية التقنية بمحافظة رفحاء نتائج القبول النهائي وإجراءات القبول للعام 1444 هـ .ودعت كلية التقنية المقبولين الذين تلقوا رسالة قبول نهائي تأكيد قبولهم، مبينةً أن آخر موعد لتأكيد القبول سيكون اليوم الثلاثاء، ومن لم يؤكد قبوله سيؤدي إلى إلغاء قبوله بشكل آلي، ومراسلة الاحتياط المسجلين في بوابة القبول، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن فتح القبول المباشر على حساب الكلية في تويتر، حال الانتهاء من قائمة الاحتياط وتوفر مقاعد.// انتهى //10:43ت م0032