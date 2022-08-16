الخرطوم 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على برقية التعزية التي بعث بها رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس إلى رئيس جمهورية مصر عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث الحريق الذي اندلع بكنيسة أبوسيفين بالمنيرة الغربية في إمبابة.وتطرقت إلى توقع الأمم المتحدة أن يتأثر نحو نصف مليون مواطن سوداني جراء السيول ومياه الأمطار التي هطلت خلال العام الحالي.وأولت صحف الثلاثاء اهتماماً بتفقد وزير الدفاع السوداني الفريق الركن يس إبراهيم يس قوات سلاح المدرعات المشاركة في فعاليات الدورة السنوية الثامنة للألعاب العسكرية الدولية لعام 2022 التي انطلقت منافساتها في العاصمة الروسية موسكو.ونشرت إعلان قوى الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني في السودان أن قوى سياسية ومدنية ومجتمعية أجازت الإعلان السياسي للفترة الانتقالية.ونقلت صحف السودان عن وزير الري المصري هاني سويلم أن التغيّرات المناخية على دول حوض نهر النيل تؤثر على كمية المياه التي ترد إلى مصر، لافتاً إلى أن كمية المياه الموجودة حالياً في مصر هي نصف الكمية التي نحتاج إليها بالفعل.// انتهى //10:47ت م0033