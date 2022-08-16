عام / زلزال بقوة 5 درجات يضرب سواحل السلفادور في المحيط الهادئ
الثلاثاء 1444/1/18 هـ الموافق 2022/08/16 م واس
سان سلفادور 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واس
ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة سواحل السلفادور في المحيط الهادئ جنوب شاطئ ميزاتا الواقع في مقاطعة لا ليبرتاد.
وأوضح مرصد المخاطر والموارد الطبيعية في السلفادور، أن الزلزال وقع على بعد 24 كيلومتراً وعلى عمق 40.3 كيلومتراً.
ولم ترد إلى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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10:48ت م
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