سان سلفادور 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة سواحل السلفادور في المحيط الهادئ جنوب شاطئ ميزاتا الواقع في مقاطعة لا ليبرتاد.وأوضح مرصد المخاطر والموارد الطبيعية في السلفادور، أن الزلزال وقع على بعد 24 كيلومتراً وعلى عمق 40.3 كيلومتراً.ولم ترد إلى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.// انتهى //10:48ت م0034