عرعر 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسنظمت جمعية التنمية الأسرية " ألفة " أمس، برنامجاً بعنوان "الأسرة الواعية" بالتعاون مع مؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية ، وذلك على مسرح النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية بعرعر.وأوضحت الجمعية أن البرنامج الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام, يتضمن محاضرات وندوات يقدمها مختصون في جوانب الحياة الزوجية والأسرية، تشتمل على عدد من المواضيع أبرزها : فن التعامل، وإدارة الحوار، والتخاطب بين الزوجين، بالإضافة إلى التوعية الدينية، والأسرية، والذاتية.// انتهى //11:02ت م0041