الدمام 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسبحث معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ووكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية المهندس محمد السويلم، خلال اجتماعهما اليوم بمقر الأمانة، أهم سبل التعاون المشتركة لمعالجة التحديات التي تواجه المصانع في المنطقة الشرقية.وناقش الاجتماع أبرز الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالمنطقة الشرقية، والوقوف على أهم المعوقات التي تواجه المصانع خارج المدن الصناعية، وبحث الحلول للمنشآت الصناعية، وتسهيل إجراءات حصول المصانع على التراخيص البلدية اللازمة خارج المدن الصناعية.وأكد معاليه، على أهمية الشراكة بين الأمانة ووزارة الصناعة، نظراً للنمو الصناعي الذي تشهده المنطقة، وإيجاد الحلول وتسهيل الإجراءات لتراخيص البلدية للمصانع خارج نطاق المدن الصناعية، بهدف مواكبة النمو والتطور الصناعي الذي تشهده المنطقة، والتي تعد مركزاً حيوياً للصناعات المختلفة، مؤكداً دعم الأمانة للقطاع الصناعي.حضر الاجتماع من الجانبين، الوكيل المساعد للرخص والامتثال الصناعي الدكتور عبد الرحمن البشر، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالأمانة المهندس مازن بخرجي، ومدير شؤون الصناعة بالمنطقة الشرقية حمد الدوسري.// انتهى //11:04ت م0042