عنيزة 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسشاركت بلدية محافظة عنيزة في موسم عنيزة للتمور 43 بجناح للتعريف بالجهود التي تقدمها البلدية خلال الموسم.وأبان مدير إدارة الإعلام والتواصل بالبلدية فهد بن عبدالعزيز الدويس أن الجناح يقدم للزوار معلومات عن آلية العمل في السوق والمواعيد الخاصة بالمزادات اليومية وأوقات عمل أركان مبيعات التجزئة وتقديم الخدمات والتسهيلات للمزارعين الراغبين في جلب انتاج مزارعهم إلى ساحة المزادات.وضم الجناح معرضاً للصور الفوتوغرافية للتعريف بالمدينة الغذائية منذ نشأتها وتطورها ومراحل بنائها، إضافة إلى شاشة عرض تبرز يوميات ساحة المزادات وأنواع وأصناف التمور.// انتهى //11:05ت م0043