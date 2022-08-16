رفحاء 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية لينة خلال الأسبوع الماضي 41 جولة رقابية على المنشآت التجارية.وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق مطعم مخالف ومصادرة المواد المخالفة، وطبقت بحقه العقوبات البلدية المقررة نظامًا.ودعت الأمانة إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940.// انتهى //11:06ت م0044