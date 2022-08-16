طريف 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسأودعت جمعية طريف الخيرية بمنطقة الحدود الشمالية أمس، 150 ألف ريال للدفعة الثالثة من مشروع كفالة الأسر المستفيدة, وبدعم من أوقاف محمد عبدالعزيز الراجحي عبر منصة "إحسان".وأوضحت الجمعية أنه استفاد من المشروع 100 أسرة داخل المحافظة, مؤكدة حرصها على توفير كل ما من شأنه مساندة ومساعدة مستفيدي الجمعية من خلال توفير جميع الخدمات لكل الفئات التي تخدم أكثر من 450 أسرة بعدد أفراد يزيدون عن 2200 فرد.// انتهى //11:22ت م0047