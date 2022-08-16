تبوك 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي أمس, رؤساء المحاكم والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.وتطرق سموه خلال اللقاء إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.// انتهى //11:24ت م0049