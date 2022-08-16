حفر الباطن 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واستمكّن مستشفى حفر الباطن المركزي ممثلاً بوحدة جراحة وقسطرة القلب من إجراء 39 عملية قسطرة قلبية ناجحة خلال شهر يوليو للعام 2022م.وأبانت صحة حفر الباطن أن عدد الحالات الإسعافية للجلطات القلبية عالية الخطورة بلغ 7 حالات, بالإضافة إلى إجراء قسطرة قلبية متقدمة ومعقّدة لمريض كان يعاني من انسداد مزمن في الشرايين التاجية باستخدام تقنية الـ (CTO)، وإجراء 3 حالات قسطرة قلبية لمرضى يعانون من انسداد في الشريان التاجي باستخدام تقنية التصوير الداخلي للشريان عن طريق جهاز الموجات الصوتية داخل الأوعية الدموية (IVUS), فيما وصل عدد الحالات التشخيصية 26 حالة.يُذكر أن مستشفى حفر الباطن المركزي، قدّم خدماته في وحدة جراحة وقسطرة القلب لـ237 مستفيداً, خلال العام الماضي 2021م، وبلغ عدد الحالات الطارئة 150، والحالات التشخيصية والعلاجية 80, وحالات زراعة منظم صاعق 4, ودراسة كهربائية القلب 7 حالات.// انتهى //11:27ت م0051