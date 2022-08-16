الرياض 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسقدمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى الدوادمي العام خدماتها لـ86434 مستفيداً، وذلك خلال الأشهر الستة الماضية للعام 2022م.وأوضح تجمع الرياض الصحي الثالث أن عدد المستفيدين من خدمات أقسام الطوارئ بلغ 57582 مستفيداً، فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 28852 مستفيداً، كما تم إجراء 836 عملية جراحية، و17073 فحصاً إشعاعياً، إضافةً إلى 366469 فحصاً مخبرياً.// انتهى //11:32ت م0052