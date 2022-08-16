عام / 1872 مستفيداً من خدمات عيادة سيولة الدم بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم
الثلاثاء 1444/1/18 هـ الموافق 2022/08/16 م واس
بريدة 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واس
قدمت عيادة سيولة الدم بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم خدماتها لـ1872 مستفيداً, خلال الـ 6 أشهر الماضية للعام 2022م.
وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المركز يُقدم الاستشارات الطبية، وإرشاد المرضى حول آلية الحصول على أدوية من الصيدلية، وتوصيل أدوية المرضى للمنازل بالتعاون مع البريد السعودي.
وأضاف أن العيادة تتابع المواعيد ومقابلة المريض عن بُعد، وأخذ التحاليل ونتائج الفحوصات للمرضى، عبر زيارة أقرب مركز صحي دون حضور المريض لمركز القلب، وتفعيل العيادة الافتراضية من خلال موقع "أناة".
// انتهى //
11:54ت م
0055