بريدة 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسقدمت عيادة سيولة الدم بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم خدماتها لـ1872 مستفيداً, خلال الـ 6 أشهر الماضية للعام 2022م.وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المركز يُقدم الاستشارات الطبية، وإرشاد المرضى حول آلية الحصول على أدوية من الصيدلية، وتوصيل أدوية المرضى للمنازل بالتعاون مع البريد السعودي.وأضاف أن العيادة تتابع المواعيد ومقابلة المريض عن بُعد، وأخذ التحاليل ونتائج الفحوصات للمرضى، عبر زيارة أقرب مركز صحي دون حضور المريض لمركز القلب، وتفعيل العيادة الافتراضية من خلال موقع "أناة".// انتهى //11:54ت م0055