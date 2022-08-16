جدة 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسنظمت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لخدمة المجتمع بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمحافظة بمقرها الرئيسي اليوم، مبادرة قياس ومعرفة المؤشرات الحيوية، تحت عنوان "لحياة أكثر صحة".وتأتي المبادرة في إطار المسؤولية الاجتماعية للأمانة، لنشر الوقاية الصحية بين منسوبيها وضمن أهداف وزارة الصحة في نشر الإجراءات الاحترازية بين أفراد المجتمع عبر الفحوصات الوقائية.وأوضح مدير عام خدمة المجتمع ماجد عمر السلمي، أن المبادرة التي تستمر لمدة يومين بمشاركة ودعم فرق تطوعية تندرج ضمن برامج أمانة جدة للمسؤولية الاجتماعية، والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع كافة لدعم أنشطتها وأهدافها في شتى المجالات.// انتهى //12:51ت م0058