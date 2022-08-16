حائل 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسأعلنت جامعة حائل فتح بوابة القبول للمنح الداخلية، للطلبة غير السعوديين، لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1444هـ، ويستمر حتى ٢٠ / 8 / 2022م.وأوضحت الجامعة أن القبول سيكون إلكترونيًّا عبر موقع الجامعة، مؤكدةً أنه سيطبق على طلاب وطالبات المنح الداخلية ما يطبق على الطلاب والطالبات السعوديين في شروط القبول، ويشترط أن يكون مقيمًا إقامة نظامية بالمملكة، وتكون الإقامة سارية أكثر من 4 أشهر عند تقديم الطلب.وأضافت العمادة أنه يشترط للقبول الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، ولا يكون قد مضى على الحصول عليها أكثر من سنتين، وحاصلاً على درجة القدرات والتحصيلي، وأن يكون متقنًا اللغة العربية تحدثًا وكتابةً، وألا يزيد سن المتقدم عن 25 عامًا، وألا يكون حاصلًا على منحة داخلية في جامعة سعودية.// انتهـى /12:51ت م0059