الدمام 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسأطلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس، حملة توعوية بعنوان (مخاطر سكب الزيوت في شبكات تصريف الأمطار)، لتوعية العاملين في الورش الصناعية في صناعيتي "دله" و"الخضرية" بمدينة الدمام، بمشاركه 100 متطوع ومتطوعة.وتضمنت الحملة زيارة 806 ورش، وتوزيع أكثر من 1000 مطوية توعوية للحفاظ على سلامة البيئة والتعريف بأن سكب الزيوت والمواد الكيميائية مخالفة تستوجب المحاسبة القانونية والغرامات المالية.وأكدت الأمانة حرصها على إقامة الحملات التوعوية للحفاظ على البيئة والتعريف بمخاطر العبث بها، وإيصال الرسائل التوعوية للفئات المستهدفة لتحقيق الأهداف المرجوة.// انتهى //12:51ت م0060