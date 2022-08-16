بريدة 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية التراث والوثائق بمحافظة عنيزة وجمعية الإعلام والعلاقات العامة بالمحافظة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمحافظة عبدالله أبو سباع.وبارك سموه توقيع الاتفاقية التي تهدف إلى تخليد سير الشخصيات من محافظة عنيزة ، التي كان لها إسهامات وطنية واجتماعية ، وبرزت في مجالات عدة, حيث وقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة جمعية التراث والوثائق الدكتور فريد الزامل ، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام والعلاقات العامة عبدالعزيز الخشيبان.وأكد سمو أمير القصيم أهمية هذه الاتفاقيات التي يكون لها دور مهم في إبراز الشخصيات الوطنية تقديراً لدورهم وتوثيقاً لسيرتهم، منوهاً بمكانة عنيزة التاريخية وثرائها العلمي والمعرفي على كافة الأصعدة ، مشيداً بمضامين الاتفاقية تحقيقا لرسالة الإعلام والمسؤولية المجتمعية تجاه الوطن والمجتمع.// انتهى //12:59ت م0061