نجران 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسأكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران أن التطوع بات رافداً اقتصادياً وتنموياً مهماً يعكس مدى التطور الثقافي والحضاري للأمم، إضافة لأهميته في تهيئة الشباب لسوق العمل، مبيناً سموه أن خطة مستقبل العمل التطوعي في "رؤية الممكلة 2030" رسمت انطلاقة جديدة لثقافة العمل التطوعي في المملكة بوصفه أحد محركات تنمية الإنسان حضارياً.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لمؤسسة الديوانية للعمل التطوعي الوقفية، يرافقه عدد من منسوبي المؤسسة.وتسلّم سموه خلال اللقاء تقريراً اشتمل على التعريف بالمؤسسة والخدمات التي تقدمها, إضافةً إلى ماقدمته من إنجازات ومبادرات خلال الفترة الماضية.وثمن سموه ما تقدمه مؤسسة الديوانية التطوعية من جهود في خدمة المجتمع بجميع فئاته وشرائحه, مؤكداً أهمية تفعيل ثقافة العمل التطوعي، وإبراز ما يتميز به الشباب السعودي من حب لعمل الخير.// انتهى //13:00ت م0062