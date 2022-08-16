جدة 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسأجرى قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد بجدة 109 آلاف فحص إشعاعي خلال الـ 7 أشهر الماضية للعام 2022م وبمعدل متوسط شهري بلغ 13700 فحص.وأوضحت صحة جدة أن عدد الفحوصات بالأشعة العامة بلغ 61 ألف فحص إشعاعي لمرضى العيادات و الطوارئ و10 آلاف فحص بالأشعة المتنقلة لمرضى العناية المركزة والتنويم، فيما بلغ عدد الفحوصات بالأشعة المقطعية 1866, و4469 فحصاً بقسم الرنين المغناطيسي و10602 بقسم الموجات الصوتية و552 بالأشعة التداخلية و2205 بقسم أشعة تصوير الثدي, إضافة إلى 429 فحصاً بأشعة الطب النووي.يُذكر أن قسم الأشعة يضم 26 طبيباً و طبيبة و 122 من التقنيين و الفنيين، بينما يبلغ عدد الأجهزة بالأشعة العامة 16 جهازاً و عدد 2 أجهزة للأشعة المقطعية، كما يوجد 7 أجهزة في قسم تصوير الثدي و أشعة الثدي الصوتية و عدد 2 أجهزة بقسم الرنين المغناطيسي و الطب النووي جهاز واحد و عدد 9 أجهزة بالموجات فوق الصوتية و جهازين بالأشعة التداخلية, إضافة إلى جهازي أشعة هشاشة العظام ليبلغ المجموع الكلي للأجهزة 41.// انتهى //13:34ت م0066