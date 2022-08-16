الرياض 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسرفع معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر شكره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما وجدته الجامعة من دعم ومؤازرة حتى ارتقت في مصاف الجامعات العالمية ومن ذلك تحقيقها المركز الأول وفق تصنيف شنغهاي للجامعات لعام 2022 على مستوى المملكة والدول العربية والمركز 121 عالميًا.وقال معاليه : نفخَرُ في جامعة الملك سعود بهذا الإنجاز الوطني الذي يُضاف لإنجازات الجامعة محليًا وإقليميًا ودوليًا حيث أصبحنا نرى ثمار التزام الجامعة بمستهدفاتها العلمية في مجال تطوير الدراسات الأكاديمية والبحث العلمي والابتكار بغية الارتقاء بجامعتنا نحو العالمية فضلاً عن العمل المستمر في تعزيز علاقاتنا مع المؤسسات العلمية الرائدة في مختلف ارجاء العالم لتحقيق التبادل المعرفي معها والنهوض بالمستوى التعليمي في الجامعة.وأضاف معاليه: إننا نؤمن بأهمية تقدير النجاحات وأثرها في بث شعور الثقة بالنفس والإيمان بقدرة الذات على تحقيق المزيد من الإنجازات كما هو معمول به في جامعة الملك سعود، مؤكدًا أن الجامعة ماضية في جهودها العلمية والبحثية للسعي نحو التميز في مختلف مجالات العلوم والمعرفة في العالم.// انتهى //13:36ت م0067