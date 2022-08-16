عرعر 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة اليوم, مركز إمارة جديدة عرعر، بحضور عددٍ من مديري الإدارات الحكومية والعسكرية والأمنية.وبدأ سموه جولته التفقدية بزيارة قطاع حرس الحدود بجديدة عرعر, وكان في استقباله قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء فالح بن فلاح بن حثلين، وعدد من الضباط والأفراد ، كما اطلع على إيجاز عملياتي لمهام حرس الحدود بالمركز ، مستمعا إلى شرح عن أحدث الأجهزة والآليات ذات التقنية العالية، والتي تسهم في إحكام المراقبة والسيطرة على الحدود.ووقف سمو أمير الحدود الشمالية بالنيابة على الساحة الجمركية بمنفذ جديدة عرعر، وتابع سير العمل في ساحات التبادل التجاري, مستمعًا بإيجاز عن الخدمات المقدمة وحجم الصادرات والواردات، كما اطلع على مشروع الترميم في مدينة الحجاج، بعدها زار قسم الجوازات، مستمعًا إلى شرح عن مهام وواجبات هذا القسم وطريقة إدخال واستخراج المعلومات الخاصة بالجوازات من خلال أجهزة الحاسب الآلي التي تعمل بالمنفذ، ثم تفقد مقر غرفة العمليات المشتركة في المنفذ، والأدوار المنوطة بالجهات الأمنية للحفاظ على الأمن الحدودي والتفاعل والتكامل مع جميع القطاعات الأمنية والعسكرية بهذا الشأن.بعد ذلك توجه سموه لمركز جديدة عرعر، والتقى بمديري القطاعات الحكومية والأمنية بالمنطقة ومديري الفروع بالمنفذ ، كما تفقد مستشفى جديدة عرعر التي تبلغ سعته 50 سريرًا، ووقف على سير العمل في جميع الأقسام والعيادات الطبية، وما تحويه من خدمات وإمكانيات تُسهم في تقديم الخدمة بكل يسر وسهولة لسكان المركز.وأشار سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة إلى أن جولته التفقدية لمركز جديدة عرعر تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - في ظل عناية ورعاية سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، لرصد احتياجات المواطنين ودفع عجلة التنمية في جميع المراكز والقرى والمحافظات والمدن كافة، للتأكد من تقديم الخدمات بالشكل الأمثل والوقوف على شؤون المواطنين وتلمس احتياجاتهم، والاطلاع على سير العمل في جميع القطاعات الحكومية، منوهاً بما يحظى به قطاع حرس الحدود من دعم ورعاية من لدن القيادة الرشيدة - أيدها الله - ومتابعة سمو وزير الداخلية، مشيراً إلى كفاءة وبسالة رجال حرس الحدود، وجميع القطاعات العسكرية في خدمة الدين ثم الملك والوطن، مؤكدًا على الأهمية الإستراتيجية لمنفذ جديدة عرعر البري في تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، وتعزيز التعاون المشترك وتنمية الاستثمارات و الحراك التجاري.// انتهى //13:42ت م0068