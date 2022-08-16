نجران 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسكرم فرع وزارة الرياضة بمنطقة نجران، بالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة يدمة، ومركز المشعلية، أمس الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة القرآن الكريم، والحديث الشريف ضمن برامج الإدارة العامة للهيئات الشبابية على مستوى اندية المنطقة، وذلك بمقر الفرع.وهنأ مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة نجران، عبدالله بن علي ال شيبان، الفائزين بالمراكز الأولى في فروع المسابقة، مثمناً تعاون وجهود جمعيات تحفيظ القرآن بالمنطقة.وتضمنت المسابقة مشاركة 12 طالباً من أندية الأخدود، ونجران، وحبونا، في مسار الحفظ والتلاوة والتجويد، بحضور لجنة تحكيم من نخبة متميزة من القُراء المجازين.وتهدف المسابقة إلى غرس حب القرآن الكريم في نفوس الطلاب، وتحفيز المتميزين في تلاوة القرآن الكريم وتشجيعهم وتكريمهم.// انتهى //13:45ت م0070