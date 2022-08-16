العارضة 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسأنهت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة العارضة؛ المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل منتزه مطلّ الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمحافظة العارضة، وذلك ضمن مشروعاتها التطويرية ومبادراتها النوعية لتعزيز مفهوم جودة الحياة بالمحافظة.واستثمرت بلدية العارضة الإمكانات الطبيعية للموقع الذي تبلغ مساحته 288.000 متر مربع، بما يعزز الجمال الطبيعي للمطلّ، الذي يمنح زواره إطلالة على وادي العارضة ووادي المدمّع ومصبّهما في بحيرة سد وادي جازان.وبلغت تكاليف المرحلة الأولى لمشروع إعادة تأهيل المطلّ 2,300,000 ريال ؛ وشملت زيادة المسطحات الخضراء، لتصل إلى أكثر من 23,000 متر مربع، وتخصيص منطقة خاصة بألعاب الأطفال بمساحة 5000 متر مربع، إلى جانب تنظيم مواقف السيارات وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، وصيانة المرافق العامة وإنشاء ممرات للمشاة سعيًا لتحسين النمط الصحي للحياة، وذلك بطول 700 متر؛ تحتوي على مسار للدرجات الهوائية، فضلًا عن تخصيص مواقع للحاضنات البلدية التي سيتم طرحها في فترة لاحقة من العام الحالي، وكذلك طرح عدد من الفرص الاستثمارية بالموقع تشمل مطعمًا ومقهى بمساحة 5000 متر مربع.ويُعدّ منتزه مطلّ الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمحافظة العارضة الذي تم إنشاؤه عام 1431هـ ؛ وجهة سياحية ومقصدًا للزوار من مختلف محافظات منطقة جازان وخارجها، حيث يُشكل منتجعًا سياحيًا يتوسط المواقع الطبيعة الخلابة بالمحافظة، خاصة مع استمرار هطول الأمطار خلال إجازة صيف العام الحالي.// انتهى //13:48ت م0071