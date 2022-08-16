القاهرة 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسبدأت اليوم في الجامعة العربية أعمال الاجتماع التاسع للجنة الفنية لقواعد المنشأ برئاسة المملكة، ومشاركة وفود 17 دولة عضوًا في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام عددًا من الموضوعات منها تقديم الأمانة العامة عرضًا مرئيًا حول الدراسة التي أعدتها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP حول تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة إلى استكمال مراجعة بعض الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء.// انتهى //14:02ت م0077