الرياض 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مصنعًا و(3) مستودعات مخالفة لنظام البيئة في منطقة الرياض، يعمل فيها (33) مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية البنجلاديشية، لجمعهم مواد بلاستيكية وحرقها لإنتاج أخرى تؤدي إلى تلويث البيئة.وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة تصنيع أو استخدام المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة في المنشآت الجديدة أو القائمة دون تصريح غرامة تصل إلى (5) ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة.وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //14:15ت م0081