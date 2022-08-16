أبها 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسرعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطويرها، حفل تدشين الاتحاد السعودي للطيران الشراعي "شاهين" بعد اختيار مدينة أبها مقراً رئيساً له، والذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير في حديقة "سماء أبها".ووجه أمير عسير خلال التدشين شكره للقيادة الرشيدة على دعمها للمنطقة وتمكينها من تحقيق استراتيجيتها نحو السياحة العالمية، مشيدًا بمنجزات اتحاد الطيران الشراعي خلال تمثيله المملكة العربية السعودية في البطولة الآسيوية الرابعة لدقة الهبوط على النقطة التي أقيمت في كازاخستان وتحقيقه برونزية البطولة، مثمنًا التعاون القائم بين هيئة تطوير عسير والاتحاد السعودي للطيران الشراعي، وشركة السودة للتطوير لاحتضان الاتحاد والعمل على كل ما يدعم ويسهل تنفيذ مهامه كإحدى عوامل الجذب العالمي لممارسي وهواة رياضة الطيران الشراعي " بدون محرك ".وأضاف سموه أنه جرى الانطلاق في التنسيق مع مدير عام التعليم بمنطقة عسير لنشر ثقافة الطيران الشراعي ضمن الأنشطة اللا صفية مع بداية العام الدراسي، وتوجيه هيئة تطوير عسير في البدء بتسليم مواقع مخصصة للاتحاد من بلديات المنطقة، والتنسيق المباشر مع هيئة الطيران المدني لإنهاء موضوع رخص الطيران الشراعي.ويعد الإتحاد في عسير؛ الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالطيران الشراعي "بدون محرك" في المملكة، بعضوية الاتحاد العالمي للرياضات الجوية، حيث أسهمت طبيعة تضاريس منطقة عسير واعتدال طقسها في اختيارها كمقر رئيس للاتحاد، إلى جانب أن نقطة انطلاق الطيران الشراعي في المملكة بدأت من عسير، ويوجد بها أكبر شريحة من الطيارين الشراعيين في المملكة.وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للطيران الشراعي حسام الدين صالح المدني أن عمل الاتحاد لا يقتصر على الجانب الرياضي والترفيهي فقط بل سيعمل على تحقيق عوائد اقتصادية مكملاً بذلك خطط تطوير السياحة في عسير، مشيرًا إلى سعي الاتحاد لخلق فرص مميزة للممارسين والمستثمرين.وترتكز استراتيجية الاتحاد السعودي للطيران الشراعي "شاهين" على تمكين الطيارين والمدربين والحكام، من خلال تنظيم المعسكرات الداخلية والخارجية، والابتعاث، واستضافة البطولات المحلية والعالمية، إضافة إلى استقطاب الشركات المصنعة وتوطين صناعة المعدات الخاصة بالرياضة، وكذلك العمل على جانب الاستدامة من خلال إنشاء أكاديمية طيران شراعي، وعقد الشراكات الداعمة لذلك.وشهد حفل التدشين مشاركة أول كابتن يحلق بطائرة شراعية في عسير علي الحمادي، الذي عبر عن سعادته باعتماد عسير مقراً للاتحاد السعودي للطيران الشراعي، مشيرًا إلى أنه يمارس هذه الرياضة منذ أكثر من 20 عاما، كذلك وجهت الكابتن نهال الهلال شكرها لسمو أمير منطقة عسير ولكل القائمين على الاتحاد لاهتمامهم بهذه الرياضة التي يهتم بها عدد كبير من فئات المجتمع، مشيدة بتعاون مدربي الاتحاد واحترافيتهم التي أسهمت في تحقيق حلمها وممارسة هوايتها في سماء المملكة .// انتهى //14:45ت م0085