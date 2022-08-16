الدوحة 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعاً بمقدار 49.72 نقطة، أي ما نسبته 0.36%، ليصل إلى 13 ألفاً و749.35 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 169 مليوناً و326 ألفاً و51 سهماً، بقيمة 571 مليوناً و426 ألفاً و849.755 ريالاً، نتيجة تنفيذ 16914 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 35 شركة، بينما انخفضت أسعار 8 شركات أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 764 ملياراً و53 مليوناً و751 ألفاً و950.740 ريالاً مقارنة بـ761 ملياراً و776 مليوناً و68 ألفاً و976.910 ريالات.// انتهى //14:49ت م0086