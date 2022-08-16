بريدة 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بإطلاق حملة توعوية لبرنامج تعزيز الأمن الفكري، تستهدف منصات التواصل الاجتماعي والجهات الحكومية والخاصة؛ لتعزيز الولاء والانتماء للوطن وقادته، وتحصين عقول الناشئة ووقايتهم من الانحرافات الفكرية والسلوكية، والتحذير من التستر على أصحاب الفكر الضال وعدم الإبلاغ عنهم للجهات المعنية، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع في الإسهام في الحماية والتحصين، وتأصيل الأمن الفكري وتعزيزه في نفوس أبناء الوطن.وأكد سموه أن برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة المنطقة أصبحت برامجه ذات شمولية ومسارات أوسع في مجال الفكر المتطرّف والغلو والتوعية والوقاية من الأخطار والسلوكيات؛ كونه برنامجاً يواجه التحديات القادمة من الجهات المعادية للتأثير على أمن الوطن وفكر المجتمع.// انتهى //15:40ت م0096