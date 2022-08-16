عمّان 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، الذي يزور عمّان حاليًا.وقد أكدا خلال اللقاء متانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والحرص على تعزيز التعاون في شتى المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويسهم في توسيع التعاون بين الدول العربية.كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.// انتهى //16:01ت م0099