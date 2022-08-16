الرياض 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسأعلن الاتحاد الدولي للشطرنج برئاسة أركادي دفوركوفيتش انضمام رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالله بن سالم الوحشي عضوًا في المجلس الاستشاري بوصفه أول عربي ينضم لهذا المجلس داخل الاتحاد الدولي.ورفع رئيس الاتحاد السعودي شكره إلى القيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعمها المستمر لجميع الرياضات، بما فيها الشطرنج، وقال: "ثقل المملكة العربية السعودية ومكانتها في جميع المجالات له الدور في الانضمام إلى هذا المجلس الاستشاري، فسبق أن نظمت بلادنا باقتدار ونجاح كبير ولمدة ثلاث سنوات من عام 2017 - 2019 بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج الخاطف والسريع في حدث رياضي غير مسبوق بمشاركة من معظم دول العالم، فذلك النجاح رفع مكانة رياضة الشطرنج السعودية، وصولاً لمشاركة المملكة في أولمبياد الشطرنج العالمية بالهند، والحصول على 4 ألقاب أولمبية عالمية".وأضاف: "أتقدم بالشكر إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية والدعم والمتابعة الكبيرة التي نجدها من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وسمو الأمير فهد بن جلوي بن مساعد نائب رئيس الاتحاد".يذكر أن المجلس يشرف على جميع القرارات واللوائح التنظيمية المتعلقة باتحادات الشطرنج في العالم، ويعد أعلى سلطة استشارية في الاتحاد الدولي للشطرنج، على أن يكون المجلس بمثابة مصنع التطوير والقرارات والأفكار والمقترحات الرافدة لتطوير لعبة الشطرنج في جميع أنحاء العالم.// انتهى //16:18ت م0102