القاهرة 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية أداءها المتباين لدى إغلاق تعاملات اليوم وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 4ر1 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 5ر669 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2ر4 مليارات جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية /إيجي إكس 30/ بنسبة 72ر0 % ليبلغ مستوى 17ر9843 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط /إيجي إكس 70/ بنسبة 92ر0 % ليبلغ مستوى 99ر2149 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر/إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 53ر0 % ليبلغ مستوى 97ر3064 نقطة.// انتهى //16:19ت م0103