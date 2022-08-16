القاهرة 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسأكد المستشار بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، رئيس الفريق التفاوضي الفني السعودي لقواعد المنشأ عبد العزيز بن عبد المحسن المغيرة، أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول العربية التي انضمت لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن أوائل الدول الفاعلة فيها.وقال المستشار المغيرة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية على هامش رئاسته اليوم، أعمال الاجتماع التاسع للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية المنعقد بجامعة الدول العربية:إن الاجتماع يركز في المناقشات على تفعيل مبدأ تراكم المنشأ للسلع العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ والعمل على تعديل الأحكام العامة لقواعد المنشأ المطبقة منذ العام 2007؛ وذلك وفق توجيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بضرورة إعادة النظر في الأحكام العامة لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية.وأوضح المغيرة أن وجود قواعد منشأ للسلع له مردود إيجابي واضح على حركة التجارة العربية البينية لأنه يصب في مصلحة الصناعة والتكامل الصناعي والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مشيرًا إلى أن تراكم المنشأ للسلع يعني أن تأتي المادة الخام أو نصف الخام للسلع من دولة عربية وتدخل في إنتاج صناعة سلعة في بلد عربي آخر ؛ وهذا التراكم للمنشأ يؤدي للتكامل الصناعي للسلع خاصة ونحن في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث تكون فيها الرسوم الجمركية معفاة ؛ وهي ميزة تفضيلية لتلك الصناعة عما إذا حصلت دولة عربية على هذه المادة الخام من دولة أخرى غير عربية.ورداً على سؤال حول مدي استفادة المملكة العربية السعودية من موضوع قواعد المنشأ ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، قال المغيرة: بكل تأكيد المملكة لها استفادة خاصة وهي من أوائل الدول التي انضمت إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ؛ كما أنها معنية بموضوع قواعد المنشأ الخليجية وأيضا قواعد المنشأ التفضيلية على المستوي الدولي واتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي.// انتهى //16:25ت م0104