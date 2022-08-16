حجة 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسقدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 542 مستفيدًا خلال الفترة من 27 يوليو حتى 2 أغسطس 2022م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 79مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 53 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 112 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 9 حالات، وصُرِفت الأدوية لـ 271 فردا ، وراجع قسم الجراحة والتضميد 18 مستفيدًا، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان. وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 99 مريضًا، ونفذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.// انتهى //16:48ت م0107