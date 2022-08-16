عام / العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض تقدم خدماتها لـ 542 مستفيدًا خلال أسبوع
الثلاثاء 1444/1/18 هـ الموافق 2022/08/16 م واس
حجة 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واس
قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 542 مستفيدًا خلال الفترة من 27 يوليو حتى 2 أغسطس 2022م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 79مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 53 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 112 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 9 حالات، وصُرِفت الأدوية لـ 271 فردا ، وراجع قسم الجراحة والتضميد 18 مستفيدًا، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان. وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 99 مريضًا، ونفذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.
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16:48ت م
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