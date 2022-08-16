مأرب 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في محافظة مأرب، مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم، بحضور وكيل محافظة مأرب الشيخ محمد المعوضي.ويهدف المشروع إلى تقديم كفالة تعليمية ومعيشية لـ 177 يتيماً، إضافة إلى دعم وتمكين 50 أسرة معيلة للأيتام اقتصاديًا من خلال تدريبهم على تأسيس مشاريع مدرة للدخل وتوفير المستلزمات التي تساعدهم ببدء مشاريعهم الخاصة.يذكر أن مشروع كفالة الأيتام ينفذه المركز في 3 محافظات يمنية هي عدن، ولحج، ومأرب، مستهدفاً 536 يتيماً، و166 أسرة معيلة للأيتام.// انتهى //16:50ت م0108