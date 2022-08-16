الاحساء 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء , بمقر المحافظة اليوم , على الخطة التشغيلية لموسم صرام تمور الأحساء 2022 بمدينة الملك عبدالله للتمور، قدمها أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، بحضور ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.وأكد سموه أن النخلة لها ارتباط وثيق بمجتمع الأحساء منذ آلاف السنين، لتواصل نخيل الأحساء إنتاج أجود وأندر أصناف التمور التي تُسوَّق على مستوى المملكة والوطن العربي، وتُصدَّر إلى جميع أنحاء العالم، وتُعد أكبر وأشهر واحات النخيل الطبيعية في العالم، مشيرا إلى استمرار المحافظة اليوم عبر تكاملية الجهات المعنية في تنظيم مزاد موسم صرام تمور الأحساء 2022 وسط مدينة الملك عبدالله للتمور؛ لإبراز وتوسيع نطاق سوق تمور الأحساء، وجذب المزيد من القوة الشرائية للسوق، وتنظيم آلية البيع، وتشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور عبر تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور.حضر اللقاء عدد من القطاعات الحكومية المشاركة: جامعة الملك فيصل، أمانة الأحساء، غرفة الأحساء، المؤسسة العامة للري، مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة، شرطة الأحساء، مركز أبحاث النخيل، المركز الوطني للنخيل والتمور، فرع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالأحساء، فرع الهيئة العامة للإحصاء.// انتهى //16:52ت م0109