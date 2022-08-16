الرياض 18 محرم 1444 هـ الموافق 16 أغسطس 2022 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مذكرة تفاهم مع مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع، وذلك لتعزيز الشراكة بين الجانبين.ووقع المذكرة مساعد المشرف العام على المركز للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع، والمشرف العام على المؤسسة وسكرتير مجلس الأمناء عبداللطيف بن عبدالله النقلي.وتهدف المذكرة لتعزيز جوانب التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بدعم وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية خارج المملكة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة بينهما.وتأتي هذه المذكرة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تحث على التكامل بين مختلف الجهات الوطنية.// انتهى //16:52ت م0110